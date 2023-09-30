Путин заявил, что благодаря жителям новых регионов Россия стала еще сильнее

Президент РФ отметил, что "важным шагом в укреплении общего государственного политического, правового пространства стали недавние выборы в Донецкой и Луганской народных республиках, в Запорожской и Херсонской областях"

МОСКВА, 30 сентября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин поблагодарил жителей новых регионов за их твердость. Глава государства уверен, что ставшая более сильной страна сможет преодолеть все трудности.

"Хочу особо обратиться к жителям Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской и Херсонской областей. Спасибо вам за то, что, несмотря на все испытания, вы сберегли и передали своим детям любовь к Отечеству", - сказал Путин в видеообращении в связи с годовщиной воссоединения новых регионов с РФ.

"Благодаря вам, вашей твердости и решительности Россия стала еще сильнее. Мы - один народ и вместе все преодолеем, ответим на любые вызовы", - подчеркнул президент.

По его мнению, "важным шагом в укреплении общего государственного политического, правового пространства стали недавние выборы в Донецкой и Луганской народных республиках, в Запорожской и Херсонской областях".

"Как и год назад на исторических референдумах, люди вновь выразили и подтвердили свою волю быть с Россией, поддержали своих земляков - тех, кто трудом, реальными делами заслужил народное доверие", - отметил глава государства.

В сентябре текущего года в ДНР и ЛНР, Запорожской и Херсонской областях впервые по российскому законодательству прошли выборы в местные парламенты, депутаты которых позднее утвердили руководителей в своих регионах - их определили из кандидатур, представленных президентом.