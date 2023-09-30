В некоторых регионах России ожидается аномальное тепло

В частности, по словам научного руководителя Гидрометцентра Романа Вильфанда, в Пензенской области прогнозируется до плюс 25 градусов

МОСКВА, 30 сентября. /ТАСС/. Аномально теплая погода ожидает Архангельскую, Пензенскую, Кировскую, Вологодскую области, Татарстан, Якутию и несколько других регионов России в ближайшие дни. Температура будет на 5-9 градусов выше климатической нормы, сообщил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"30 сентября и 1 октября в регионах ЦФО, исключая Черноземье, температура будет выше нормы на 6-8 градусов, а в Черноземье - на 5-7 градусов. Это значит, что на севере округа будет 17-23 градуса, на юге - 23-26 градусов. В Северо-Западном федеральном округе тоже будет супертепло - в Архангельской, Вологодской областях, Коми температура выше нормы на 7-8 градусов. Воздух будет прогреваться до 17-19 градусов. Чудо-погода будет и в Приволжском федеральном округе", - рассказал он.

По словам Вильфанда, в Пензенской области в ближайшие дни прогнозируется до плюс 25 градусов, в Ульяновской, Кировской областях, Марий Эл и Татарстане - до плюс 24 градусов. Такой температурный фон на 7-9 градусов выше нормы.

Аномальное тепло ожидает регионы Уральского федерального округа с 1 по 5 октября. Воздух будет прогреваться до плюс 18 градусов, что на 7-9 градусов превышает климатическую норму. В Якутии в ближайшие дни аномалии будут достигать 7-8 градусов - прогнозируется тепло до плюс 10-12 градусов.