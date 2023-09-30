Аджария получила награду всесезонного туристического направления Европы

Глава Аджарской автономии Торнике Рижвадзе отметил, что за восемь месяцев года регион принял 2 млн туристов

ТБИЛИСИ, 30 сентября. /ТАСС/. Аджарская автономная республика получила награду европейского всесезонного туристического награждения на прошедшей в Батуми церемонии World travel awards. Об этом сообщил Департамент туризма и курортов Аджарии.

"Аджария получила специальный приз World travel awards. Она была названа европейским всесезонным туристическим направлением", - говорится в сообщении.

На прошедшей в пятницу вечером церемонии туристический "Оскар" также получил батумский ботанический сад, который стал победителем в номинации "Ведущий ботанический сад Европы".

Выступая на церемонии, прошедшей в Батуми, глава Аджарской автономии Торнике Рижвадзе отметил, что за восемь месяцев года регион принял 2 млн туристов, что на 46% превышает аналогичные данные прошлого года. По его словам, в планах развить инфраструктуру Аджарии для того, чтобы в 2025 году принять 6 млн туристов.