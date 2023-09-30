Маск считает, что традиционные СМИ потеряли значение

Предприниматель выразил мнение, что современные средства массовой информации провоцируют тоску у своей аудитории

НЬЮ-ЙОРК, 30 сентября. /ТАСС/. Предприниматель Илон Маск считает, что современные средства массовой информации потеряли какой-либо смысл и только провоцируют тоску у своей аудитории, а все новости можно узнать в принадлежащей Маску социальной сети X (ранее Twitter).

"Я больше не читаю пропаганду в традиционных СМИ. Это потеря времени и генератор тоски", - написал он в пятницу на своей странице в X. "В газетах просто сообщают о том, что вчера прочитали в [соцсети] X", - убежден миллиардер. Он добавил, что сам предпочитает узнавать новости из X, где они появляются быстрее, и где также можно найти "экспертов мирового уровня и тонны юмора".