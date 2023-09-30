Долгожданное воссоединение. Путин обратился к россиянам в день принятия новых регионов

МОСКВА, 30 сентября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин в первую годовщину воссоединения Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей с Россией поздравил всех жителей страны с этим "определяющим, поистине историческим и судьбоносным событием".

Обращение главы государства было опубликовано уже в полночь по московскому времени. ТАСС собрал главное из выступления президента.

Мужество и непреклонность

Как считает Путин, год назад был сделан осознанный, долгожданный, выстраданный и подлинно народный выбор. Решив воссоединиться с Россией, жители Донбасса "проявили мужество и непреклонный характер".

Киев развязал против них "полномасштабную гражданскую войну, террор, блокаду". Организовывал "постоянные обстрелы и карательные акции". Однако "ничто и никто не в силах сломить волю миллионов людей, их веру в правду и историческую справедливость".

Народ всей остальной России выбор своих братьев и сестер "поддержал всем сердцем". Ведь защищая соотечественников в Донбассе и Новороссии, россияне сражаются за Родину, за ее суверенитет, за духовные ценности и единство, за победу.

Особые же слова благодарности президент адресовал самим жителям новых регионов, которые "сберегли и передали детям любовь к Отечеству". Благодаря им Россия стала еще сильнее. "Мы один народ и вместе все преодолеем, ответим на любые вызовы".

Большая работа и общее будущее

Путин указал, что впереди - еще большая работа и решение сложных задач. Предстоит реализовать масштабную программу возрождения и социально-экономического развития исторических территорий России. Но уже сегодня все остальные регионы помогают Донбассу и Новороссии, созидая общее будущее.

Важным шагом в укреплении общего государственного, политического, правового пространства президент считает недавние выборы - в новых регионах РФ они прошли впервые. "Как и год назад, на исторических референдумах люди вновь выразили и подтвердили свою волю быть с Россией, поддержали своих земляков, тех, кто трудом, реальными делами заслужил народное доверие".

Памятная дата

В субботу в стране отмечается День воссоединения новых регионов с Россией. Эта памятная дата была установлена недавно отдельным законом. Отпраздновать ее удастся уже в первую годовщину событий. В новых регионах 30 сентября - нерабочий день. В этом году, так как дата выпадает на субботу, выходной переносится на понедельник.

С 23 по 27 сентября 2022 года в Донецкой и Луганской народных республиках, а также в Запорожской и Херсонской областях проходили референдумы по вопросу вхождения в состав России. Подавляющее большинство их жителей высказалось за такой шаг. 30 сентября президент России и главы регионов подписали договоры о присоединении этих территорий к России. 4 октября Путин утвердил законы о ратификации договоров.

Интеграция новых регионов проходит постепенно. До 1 января 2026 года там действует переходный период. Постепенно ДНР, ЛНР, Запорожскую и Херсонскую область включают в экономическую, правовую и иные системы России. При этом уже сейчас на их жителей распространены все социальные гарантии и льготы, что действуют для остальных россиян.

Наименования новых регионов были включены в Конституцию России, а общее число субъектов РФ возросло с 85 до 89. ДНР и ЛНР вошли в Россию в рамках территорий 2014 года, установленных в их конституциях. При этом, как отмечали в Кремле, некоторые территории еще предстоит освободить. Пока что часть Запорожской и Херсонской областей оккупирована Киевом.

На подконтрольной Украине территории в том числе остается город Запорожье. Столицей Запорожской области стал город Мелитополь. Правобережная часть Херсонской области, где расположен областной центр, также остается под оккупацией ВСУ. Временной столицей региона, где находятся основные органы власти, выбран Геническ.

Около года назад с правого берега Днепра массово эвакуировали жителей из-за угрозы затопления, которое могло произойти в случае удара украинских военных по Каховской ГЭС. Летом 2023 года ВСУ действительно обстреляли гидроэлектростанцию. Начался неконтролируемый сброс воды. В Новой Каховке - расположенном поблизости городе - ее уровень достигал 12 м. Из-за подтоплений погибли 57 человек, 175 госпитализировали.

Положить конец войне

Как отмечал Путин, Донбасс сейчас проходит через сложный период развития, связанный с боевыми действиями. Он указывал, что шаги России в этой ситуации "продиктованы только одним - положить конец той войне, которая была развязана Западом и их сателлитами на Украине против людей, живущих в Донбассе".

Президент РФ напоминал, что именно киевский режим "начал боевые действия в 2014 году, используя против мирных граждан авиацию, танки и артиллерию". А Россия в соответствии с 51-й статьей Устава ООН имела право "оказать им помощь, ссылаясь на пункт о самообороне".

Путин обращал внимание, что люди в новых регионах чувствуют себя частью русского народа. "И наш с вами долг - встать на их защиту", - уверен он.