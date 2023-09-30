Пациентам с острыми болезнями советуют подождать с прививкой от гриппа

Говоря об острых заболеваниях, доцент кафедры инфекционных болезней у детей РНИМУ им. Н. И. Пирогова Минздрава России, врач-педиатр, инфекционист Иван Коновалов пояснил, что речь идет о простуде, диарее, различных нарушениях общего самочувствия

МОСКВА, 30 сентября. /ТАСС/. Специалисты советуют пациентам с остро протекающими заболеваниями подождать с вакцинацией от гриппа примерно одну-две недели с момента появления первых симптомов. Об этом ТАСС сообщил доцент кафедры инфекционных болезней у детей РНИМУ им. Н. И. Пирогова Минздрава России, врач-педиатр, инфекционист Иван Коновалов.

"Если [у пациента] в наличии острые инфекционные заболевания, то [ему] требуется [подождать] примерно одну-две недели от момента начала болезни для того, чтобы понять, что состояние стабилизировалось. Если речь идет о "хрониках", то им также нужно проследить свое состояние в пределах одной-двух недель от декомпенсации и привиться на фоне стабильности, даже если полностью избавиться от симптомов невозможно", - сказал он.

Говоря об острых заболеваниях, Коновалов пояснил, что речь идет о простуде, диарее, разнообразных нарушениях общего самочувствия, к примеру, приступе повышенного давления, мигрени или бронхоспазме. Он заметил, что для большинства людей противопоказаний к вакцинации от гриппа нет даже при хронических заболеваниях. Абсолютное противопоказание к вакцинации - тяжелые аллергические реакции на белок куриных яиц, в то время как атопический дерматит таковым не является, пояснил эксперт.

11 сентября Роспотребнадзор запустил всероссийскую кампанию по вакцинации против гриппа. Ведомство рекомендует привить не менее 60% населения в каждом регионе и не менее 75% от числа лиц из групп риска. Вакцины, как ранее сообщил министр здравоохранения России Михаил Мурашко, поставили во все субъекты РФ. По последним данным Роспотребнадзора, вакцинированы более 18 млн россиян.