30 сентября, 03:05

В Москве ожидаются переменная облачность и до 23 градусов тепла

Атмосферное давление составит примерно 748 мм ртутного столба

МОСКВА, 30 сентября. /ТАСС/. Переменная облачность и температура воздуха до плюс 23 градусов прогнозируются в Москве в субботу. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра России.

Днем в столице будет 21-23 градуса тепла, в ночь на воскресенье - до плюс 11 градусов. Осадков не ожидается.

Ветер юго-западный, 6-11 м/с. Атмосферное давление составит примерно 748 мм ртутного столба.

В Подмосковье в субботу температура воздуха будет колебаться в пределах плюс 18 - плюс 23 градусов. В ночь на воскресенье столбики термометров могут опуститься до отметки плюс 8 градусов. 

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