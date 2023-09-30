30 сентября, 03:28

В Японии начали строительство самого высокого в стране небоскреба

Предполагается, что его высота составит порядка 390 м

ТОКИО, 30 сентября. /ТАСС/. Строительство небоскреба, который должен будет стать самым высоким в Японии, началось в Токио. Об этом сообщила компания-оператор проекта Mitsubishi Estate.

Строительство началось рядом с Токийским вокзалом в центре столицы. Предполагается, что высота небоскреба, который получит название Torch Tower, составит порядка 390 м, а строительство завершится к марту 2028 года. Таким образом новое здание станет самым высоким в стране, обойдя текущего рекордсмена - также расположенного в Токио здания Azabudai Hills высотой 330 м.

По форме и дизайну новый небоскреб будет напоминать факел - в соответствии со своим названием. Предполагается, что его верхние этажи буду освещаться ярче, создавая эффект горящего пламени факела. 

Теги:
Япония
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация