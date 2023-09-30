Из Иркутска вылетел задержанный более чем на сутки рейс в Бангкок

Самолет ждали более 170 человек

ТАСС, 30 сентября. Самолет авиакомпании S7, который должен был вылететь из Иркутска в Бангкок в четверг утром, отправился к месту назначения в субботу в 06:25 (01:25 мск). Об этом ТАСС сообщили в справочной иркутского аэропорта.

"Сегодня по расписанию он должен был вылететь в 04:45 (23:45 мск пятницы), вылет ему назначили на 06:00, а вылетел в 06:25", - сообщили ТАСС в справочной аэропорта.

Ранее в S7 сообщили, что вылет рейса в Бангкок отложили на 30 сентября в связи с ожиданием получения официального разрешения властей.

Самолет должен был вылететь в 04:45 четверга (23:45 мск среды). Сначала рейс отложили до 17:00 (12:00 мск) того же дня. В кол-центре авиакомпании S7 ТАСС сообщали, что перевозчик ждет от властей разрешения на вылет. В пресс-службе Восточно-Сибирской транспортной прокуратуры ТАСС в свою очередь сообщили, что причина задержки рейса выясняется. Вылета ждал 171 человек.

Это была третья продолжительная задержка рейса из Иркутска в Таиланд за неделю. С 24 на 27 сентября был перенесен вылет самолета авиакомпании "Икар" по маршруту Иркутск - Пхукет. Причинами стали болезнь второго пилота и неисправность судна. 25 сентября почти на семь часов задержали такой же рейс авиакомпании AZUR air по причине замены экипажа.