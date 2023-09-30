Пасечник заявил, что программа развития ЛНР ставит задачи, не решенные со времен Украины

Глава Луганской Народной Республики отметил, что с началом воссоединения с РФ "в экономике республики начался период важных перемен"

ЛУГАНСК, 30 сентября. /ТАСС/. Программа социально-экономического развития Луганской Народной Республики (ЛНР), принятая правительством РФ, ставит задачи, которые не решались со времен Украины. Об этом корреспонденту ТАСС сообщил глава ЛНР Леонид Пасечник.

"С началом воссоединения с Российской Федерацией в экономике республики начался период важных перемен. На федеральном уровне принята программа социально-экономического развития, которая ставит амбициозные задачи, которые не решались со времен Украины. Программой предполагается к 2030 году выход на общероссийский уровень развития", - сказал он.

Пасечник сообщил, что госпрограмма включает в себя мероприятия, которые "фундаментально затронут все сферы жизни республики", в том числе поспособствуют развитию экономики и кооперации с другими субъектами РФ.

Пасечник отметил, что за год республики в составе России "города и поселки расцветают на глазах" - регионы-шефы активно восстанавливают в ЛНР инфраструктуру, в том числе и поврежденную в результате боевых действий, помогают в оснащении школ, медучреждений. "Много внимания уделяется подрастающему поколению. В Луганске открылся самый большой в регионе Дом молодежи. Благодаря множеству федеральных проектов ребята получили много возможностей реализовать свои идеи", - сказал он.