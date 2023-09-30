В Японии через суд распустят секту, связанную со скандалом вокруг убийства Абэ

Ожидается, что финальные приготовления по этому вопросу завершат внутри правительства страны к 12 октября

ТОКИО, 30 сентября. /ТАСС/. Правительство Японии в ближайшее время подаст официальный иск в суд с требованием распустить религиозную организацию "Церковь объединения", которая была замешана в скандале вокруг убийства бывшего премьер-министра Синдзо Абэ. Об этом сообщило агентство Kyodo.

Ожидается, что финальные приготовления по этому вопросу будут завершены внутри правительства Японии к 12 октября, после чего в суд будет направлено требование. В случае удовлетворения иска "Церковь объединения" потеряет статус религиозной организации и лишится связанных с ним преференций - в частности, налоговых послаблений. В то же время организация все равно сможет продолжить свою деятельность в качестве частной компании. Японское законодательство предусматривает роспуск религиозной организации и лишение ее статуса в том случае, если суд подсчитает ее деятельность "несущей вред общественному благосостоянию".

Бывший военный моряк Тэцуя Ямагами 8 июля 2022 года выстрелом в спину убил Абэ, выступавшего на предвыборном митинге на одной из улиц города Нара, расположенного на юго-западе острова Хонсю. Ямагами использовал многоствольное стрелковое устройство, которое сам сделал и испытал. Стрелявший был схвачен охраной убитого политика на месте преступления.

В ходе допросов Ямагами заявил, что убил бывшего премьера, поскольку был уверен в его связях с религиозной организацией "Церковь объединения". Мать Ямагами была фанатичной сторонницей этой структуры, пожертвовала ей практически все свое состояние и привела семью к банкротству. Последующие расследования показали, что с "Церковью объединения", которую обвиняют в вымогательствах крупных сумм у последователей, поддерживали контакты многие представители как правящей в Японии Либерально-демократической партии, так и оппозиционных партий. Роспуском организации правовыми инструментами японское правительство пытается продемонстрировать общественности, что полностью разрывает любые связи с "Церковью объединения".