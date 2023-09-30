Пасечник сообщил об открытии первого центра "Мой бизнес" в ЛНР

Как уточнил глава республики, его открытие запланировали на конец года

ЛУГАНСК, 30 сентября. /ТАСС/. Открытие первого центра "Мой бизнес" запланировано в Луганской Народной Республике на конец года. Об этом корреспонденту ТАСС сообщил глава ЛНР Леонид Пасечник.

"В IV квартале в республике планируется открытие первого центра "Мой бизнес", который позволит оказывать поддержку нашим предпринимателям по стандартам Российской Федерации", - сказал он.

Пасечник сообщил, что вхождение ЛНР в состав России открывает "большие перспективы" для развития "малого и среднего предпринимательства, которое занимает прочное место в структуре экономики республики". "С июня этого года субъекты хозяйствования могут воспользоваться преференциальным механизмом поддержки инвесторов, став резидентом свободной экономической зоны. Это позволяет создать в регионе максимально благоприятные условия, как для восстановления и развития промышленных мощностей, так и для роста активности предпринимательского блока в целом", - отметил он.

О новых регионах

С 23 по 27 сентября 2022 года в Донецкой и Луганской народных республиках, а также в Запорожской и Херсонской областях прошли референдумы по вопросу вхождения в состав России. Подавляющее большинство их жителей высказались за такой шаг. 30 сентября президент РФ Владимир Путин и главы регионов подписали договоры о присоединении этих территорий к России. 4 октября Путин подписал законы о ратификации договоров о принятии ДНР и ЛНР, Запорожской и Херсонской областей в состав РФ.

28 сентября Путин подписал закон об установлении 30 сентября Дня воссоединения Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей с Россией.