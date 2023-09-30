В СФ предложили при согласии пациента использовать обезличенные данные обследований

Согласно соответствующему документу, внедрение такой процедуры поможет, в частности, защитить права и интересы субъектов персональных данных

МОСКВА, 30 сентября. /ТАСС/. Сенаторы предлагают Министерству здравоохранения, Минэкономразвития и Минцифры РФ внедрить процедуру получения согласия пациента на использование его рентгеновских снимков и результатов других исследований без указания персональных данных для развития цифровых сервисов. Соответствующая рекомендация содержится в решении секции "Искусственный интеллект" Совета по развитию цифровой экономики при Совете Федерации.

"Рекомендовать <...> рассмотреть актуальность внедрения процедуры получения согласия от субъекта персональных данных на использование его обезличенных (санитизированных) персональных данных, в том числе сведений, составляющих врачебную тайну. Внедрение такой процедуры поможет защитить права и интересы субъектов персональных данных, обеспечить контроль над использованием их обезличенных данных, а также станет важным шагом для улучшения качества медицинской помощи и развития технологий искусственного интеллекта в здравоохранении", - говорится в документе, направленном в министерства (текст имеется в распоряжении ТАСС).

Как пояснил зампред Совета по цифровизации, сенатор Артем Шейкин, в связи с развитием цифровых сервисов в медицине возникает все большая необходимость в использовании инструмента анализа результатов обследований на основе большого массива имеющихся данных. "Например, речь идет о программах, сравнивающих снимки пациентов с патологиями с обследуемыми пациентами для более быстрой обработки результатов исследований и постановки диагнозов. Но для того, чтобы снимки пациентов попадали в базу информационной системы, их необходимо обезличить, то есть удалить из рентгенограммы имя пациента", - сказал сенатор.

При этом, отметил парламентарий, чтобы избежать путаницы, на снимке можно оставить номер медицинской карты пациента, таким образом данные будут обезличены, потому что "определить субъекта персональных данных можно будет только сопоставив номер карты на снимке и номер карты в картотеке". "В таком случае целесообразно, чтобы субъект персональных данных понимал и давал согласие на то, что его снимки будут храниться в информационной системе, будут обезличены и для анализа доступ к ним будет осуществляться только в обезличенном виде", - сказал Шейкин.

Он подчеркнул, что необходимость совершенствования регулирования в сфере обезличенных персональных данных уже назрела.