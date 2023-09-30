В Югре разработали карту непрерывной реабилитации бойцов СВО, получивших ранения

Регион прорабатывает создание единых стандартов этой помощи на всех этапах - медико-социальном, физкультурно-спортивном, образовательном, трудовом

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 30 сентября. /ТАСС/. Механизм непрерывной реабилитации участников специальной военной операции, получивших боевые ранения, приведшие к инвалидности, разработан в Ханты-Мансийском автономном округе. Сейчас регион прорабатывает создание единых стандартов этой помощи на всех этапах - медико-социальном, физкультурно-спортивном, образовательном, трудовом, сообщил ТАСС сенатор от Югры Эдуард Исаков в ходе II международного форума "Развитие человеческого капитала" в Ханты-Мансийске.

"В Югре разработана карта (механизм) непрерывной реабилитации участников СВО, получивших боевые травмы, приведшие к инвалидности, в ходе боевых действий. Всю информацию по прохождению своей будущей реабилитации в Ханты-Мансийском автономном округе они получают, еще находясь в военных госпиталях. При этом все службы региона уже ждут приезда отважного воина. Это серьезно проработанный механизм, позволяющий в максимально короткие сроки человеку с инвалидностью вернуться в обычную жизнь и использовать свой трудовой потенциал", - отметил собеседник агентства.

По его словам, за каждым военнослужащим, получившим инвалидность, закрепляется свой куратор по тому или иному направлению, который помогает ему в прохождении реабилитации: в частности, в занятиях доступными видами спорта, поиске работы, досуга, медицинском сопровождении. "При этом бойцы, получившие боевые травмы, понимают, где и в какое время они будут заниматься, восстанавливаться, кто им окажет необходимую помощь. На них выходят представители Центра адаптивного спорта Югры, департаментов спорта и здравоохранения региона, социального развития. Кроме того, сейчас в Югре прорабатывается создание единых стандартов оказания такой поддержки - включая медицинские, спортивные, реабилитационные, трудовые услуги", - добавил Исаков.

Форум "Развитие человеческого капитала" проходит в Ханты-Мансийске с 29 сентября по 1 октября. В нем участвуют более 500 экспертов из 27 регионов России, а также гости из Сирии, Анголы, Малайзии, Казахстана, Белоруссии. В ходе него пройдут стратегические сессии, круглые столы, экспертные лекции, деловые игры и цифровые симуляторы, на которых обсудят первые результаты внедрения регионального социального стандарта, новые пути в управлении персоналом, цифровые сервисы в социальной сфере, определят лучшие формы поддержки участников СВО и их семей, а также способы преодоления коррупции, развития человеческого капитала, клиентоцентричности в госслужбе. Организаторами форума выступают правительство Югры, Департамент государственной гражданской службы, кадровой политики и профилактики коррупции Югры, автономное учреждение "Региональный институт управления", АНО "Агентство стратегических инициатив" и АНО "Россия - страна возможностей".