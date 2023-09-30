30 сентября, 06:00
Военная операция на Украине

В Омской области учредят награду для участников СВО

Глава региона Виталий Хоценко отметил, что вопрос планируется проработать в течение месяца

ТАСС, 30 сентября. Власти Омской области учредят региональную награду для участников специальной военной операции. Об этом сообщил глава региона Виталий Хоценко в своем Telegram-канале.

"На оперативном совещании приняли решение об учреждении государственной региональной награды Омской области для тех, кто участвует в спецоперации и помогает участникам СВО и Донбассу", - сообщил губернатор.

Хоценко отметил, что, по его поручению, вопрос планируется проработать в течение месяца. После этого будут представлены предложения по награде. 

Теги:
РоссияОмская областьВоенная операция на УкраинеХоценко, Виталий Павлович
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