Рязанская область поможет Херсонской отремонтировать 20 соцобъектов

В их числе 13 школ

НОВОТРОИЦКОЕ/АЗОВСКОЕ /Херсонская область/, 30 сентября. /ТАСС/. Специалисты из Рязанской области этой осенью завершат ремонт 13 школ, детских садов и многофункциональных центров (МФЦ) в подшефной Херсонской области. Проводится обследование для начала восстановления еще семи социальных объектов, сообщил ТАСС заместитель начальника отдела СИП управления капитального строительства министерства Рязанской области Виталий Погорелов.

"Изначально специалистами Рязанской области проводились ремонтно-восстановительные работы по 13 объектам. Три объекта находятся в стадии сдачи. Остальные десять объектов планируем сдать в октябре", - сказал Погорелов.

Совместным решением правительств Рязанской и Херсонской областей было принято в работу еще семь объектов. "Это важные социальные объекты, которые ремонтируются для будущего наших детей", - отметил Погорелов.

Он показал корреспонденту ТАСС единственный в селе Азовском и его окрестностях детский сад, где завершен ремонт кровли, игровой комнаты и спальни, заменена система отопления. "Приступили к нему в августе. Провели все восстановительные работы, и уже 6 сентября сюда зашли детки", - рассказал Погорелов.

Рязанские специалисты проводят ремонтно-восстановительные работы социальных объектов Херсонской области, меняют инженерное оборудование, производят замену кровли и ведут отделочные работы, уточнил Погорелов.

Жители поселка Новотроицкое теперь оформляют социальные выплаты и получают российские документы и справки в отремонтированном рязанскими специалистами помещении МФЦ. "Большая благодарность, конечно. Не сравнить с тем, что было раньше. Очень комфортно, отличные условия: полностью перекрашено здание, помещение перестроили, адаптировав под МФЦ", - рассказала ТАСС руководитель офиса МФЦ Анна Ильина.