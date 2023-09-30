В Сухуме тысячи людей приняли участие в возложении цветов к Мемориалу славы

30 сентября празднуют 30-ю годовщину победы Абхазии в грузино-абхазской войне 1992-1993 годов

СУХУМ, 30 сентября. /ТАСС/. Празднование 30-й годовщины победы Абхазии в грузино-абхазской войне 1992-1993 годов началось в субботу с возложения венков и цветов к Мемориалу славы в Сухуме, где захоронены останки защитников республики, и к мемориалу первого президента Владислава Ардзинбы. В церемонии возложения приняли участие тысячи граждан Абхазии и гостей, прибывших на торжества из России и других стран, передает корреспондент ТАСС.

Цветы к мемориалу возложили президент Абхазии Аслан Бжания, президент Южной Осетии Алан Гаглоев, делегации Адыгеи, Кабардино-Балкарии, Башкортостана, Москвы, Санкт-Петербурга, Карачаево-Черкесии, Северной Осетии - Алании, Краснодарского края, Приднестровья.

"Этот праздник для нас является самым главным. На протяжении многих десятилетий и столетий лучшие сыны Абхазии вели борьбу за абхазскую независимость, абхазскую государственность, и эта многолетняя борьба увенчались успехом 30 лет назад", - сказал президент журналистам. По его словам, "это главный государственный праздник, значение которого переоценить невозможно, в каждой абхазской семье он отмечается, на этом празднике воспитывается молодое поколение". "Это день всенародного ликования. Я хочу высказать слова благодарности ветеранам, добровольцам, матерям, воспитавшим таких героев", - сказал президент.

Бжания пожелал народу Абхазии и всем друзьям республики мирного неба. "Это главное условие для развития государств и народов. Поэтому все наши устремления направлены на обеспечение твердого мира в Абхазии", - заключил глава государства.

30 сентября 1993 года завершилась грузино-абхазская война, длившаяся 413 дней. Войска Госсовета Грузии были выдворены с территории Абхазии, на границе по реке Ингур водружен государственный флаг республики. В календаре Абхазии этот день значится как День победы и независимости.

В войне с абхазской стороны погибли до 3 тыс. военнослужащих и мирных граждан, около 5 тыс. получили ранения, 200 пропали без вести.