Первый за 10 лет самолет вылетел из Триполи в Рим

Такие рейсы будут выполняться дважды в неделю

КАИР, 30 сентября. /ТАСС/. Пассажирский самолет впервые за 10 лет отправился в рейс из Триполи в Рим после отмены запрета на полеты ливийских лайнеров в Италию. Об этом сообщила администрация аэропорта Митига, расположенного в столице Ливии.

"Самолет авиакомпании Medsky Airways вылетел из Митиги в римский аэропорт Фьюмичино", - сказали в администрации. По ее информации, рейсы по маршруту Триполи - Рим будут выполняться дважды в неделю - в среду и субботу.

Ранее первый после долгого перерыва рейс в противоположном направлении вылетел 24 июля.

В начале июля премьер-министр Правительства национального единства (ПНЕ) Ливии Абдель Хамид Дбейба заявил, что "итальянское правительство проинформировало его о своем решении снять воздушное эмбарго, введенное в отношении ливийской гражданской авиации 10 лет назад". Тогда же премьер выразил надежду, что регулярные полеты возобновятся в сентябре 2023 года. Дбейба назвал прорывом этот шаг Рима, который, по его словам, "значительно облегчит передвижение ливийских граждан".

После визита в Италию в июне глава ПНЕ указывал на необходимость "завершения работы итальянского и ливийского комитетов по отмене эмбарго на полеты гражданских лайнеров в Италию". Также он отмечал важность скорейшего решения и другого вопроса - "облегчения получения итальянских виз ливийцами".