Эксперт: ихтиофауна на озере Пясино наиболее пострадала от норильской аварии

Научный руководитель таймырской экспедиции Всероссийского научно-исследовательского института рыбного хозяйства и океанографии Вячеслав Бизиков отметил, что в рамках экспедиции было собрано несколько видов проб

МОСКВА, 30 сентября. /ТАСС/. Ихтиофауна озера Пясино и реки Амбарной на Таймыре больше всего пострадала от разлива дизельного топлива в Норильске в мае 2020 года. Это показали предварительные итоги научной экспедиции по изучению состояния ихтиофауны Таймыра на севере Красноярского края, сообщил ТАСС научный руководитель таймырской экспедиции Всероссийского научно-исследовательского института рыбного хозяйства и океанографии (ВНИРО) Вячеслав Бизиков.

29 мая 2020 года разрушился один из топливных резервуаров на Норильской ТЭЦ-3 Норильско-Таймырской энергетической компании (НТЭК, дочка "Норникеля"). Вылилось 20 тыс. тонн нефтепродуктов, которые попали в почву и водоемы. Воздействию из-за утечки подверглась акватория Норило-Пясинской озерно-речной системы - от места аварии вниз по течению до Карского моря. Тогда первый замглавы МЧС РФ Александр Чуприян назвал этот разлив самым масштабным на планете за все времена.

"Мы сейчас можем констатировать, что ихтиофауна и водная экосистема (кормовая база) в районе, прилегающем к Норильскому промышленному району - это озеро Пясино и это река Амбарная, - наиболее пострадавшие объекты от аварии. Они крайне обеднены рыбой в видовом отношении и по общим показателям продуктивности", - сообщил Бизиков.

По словам ученого, при этом, чем дальше экспедиция проходила на север, вниз по течению реки Пясины, тем богаче было видовое разнообразие ихтиофауны.

В рамках научной экспедиции было собрано несколько видов проб. "Мы работали на огромной территории. <…> Это было комплексное исследование по всем станциям, которые протянулись от Норильского промышленного района до самого побережья Карского моря - Пясинского залива. Это 68 станций. У нас на каждой станции были собраны гидробиологические пробы, гидрохимические пробы, когда мы брали анализ воды и донных осадков на тяжелые металлы, нефтепродукты. Не менее трех-четырех обловов у нас было на каждой точке для оценки состояния ихтиофауны. Еще были пробы генетики по ценным и особо ценным видам рыб", - отметил Бизиков.

По данным ВНИРО, первые официальные результаты экспедиции будут подготовлены не ранее ноября 2023 года, когда завершатся все лабораторные исследования.

Об экспедиции

Экспедиция является частью многоэтапной научной программы, фактически созданной совместно с "Норникелем". Первый этап - оценка ситуации на воде и разработка научных рекомендаций по строительству рыбоводных заводов, определение районов отбора производителей. С 2032 года начнется масштабный выпуск молоди, к этому времени уже должны быть созданы маточные стада пяти ценных и особо ценных видов рыб, в том числе краснокнижного сибирского осетра пясинской популяции. С помощью генетических паспортов, созданных для выпускаемой рыбы, ученые смогут отслеживать ход восстановления популяций.