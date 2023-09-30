Фонд "Защитники отечества" поддержал реабилитацию через спорт раненных в ходе СВО

Губернатор ХМАО Наталья Комарова отметила, что участие ветеранов спецоперации в паралимпийских мероприятиях эффективно с точки зрения их поддержки и встраивания в общество

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 30 сентября. /ТАСС/. Фонд "Защитники Отечества" поддержал инициативу властей Ханты-Мансийского автономного округа (ХМАО) - Югры, предложивших развивать спортивную поддержку военнослужащих, получивших ранения в ходе специальной военной операции (СВО) на Украине, для их реабилитации. Об этом заявила заместитель председателя фонда по социальному блоку Татьяна Лотоцкая на II международном форуме "Развитие человеческого капитала" в Ханты-Мансийске.

"Я, безусловно, за [участие военнослужащих, получивших инвалидность, в спортивных мероприятиях]. <…> Безусловно, поддерживаем эту идею", - сказала она на форуме, отвечая на предложение Комаровой о создании условий для занятия спортом для травмированных участников СВО.

Выступая на форуме, губернатор Югры также отметила, что участие ветеранов СВО в паралимпийских мероприятиях эффективно с точки зрения их поддержки и встраивания в общество.

Ранее губернатор ХМАО Наталья Комарова предложила Минобороны РФ включить в структуру ЦСКА подразделения для паралимпийцев с целью поддержки военнослужащих, получивших инвалидность в ходе СВО, но желающих остаться в составе министерства.

Как сообщал ТАСС сенатор от Югры Эдуард Исаков, в регионе прорабатывается создание единых стандартов непрерывной реабилитации инвалидов - участников СВО на всех этапах - медицико-социальном, физкультурно-спортивном, образовательном, трудовом.

Президент России Владимир Путин 3 апреля утвердил создание в РФ специального государственного фонда "Защитники Отечества", который занимается оказанием помощи ветеранам СВО, участникам боев в Донбассе, начиная с 2014 года, семьям погибших военнослужащих. С 1 июня он начал работать во всех регионах России. Как говорится в указе главы государства, фонд нужен "для создания условий, обеспечивающих достойную жизнь и активную деятельность участников СВО, иных лиц и членов их семей". Учредителем фонда является правительство РФ, работа структуры должна финансироваться из федерального бюджета, а также за счет добровольных взносов и пожертвований.

О форуме

Форум "Развитие человеческого капитала" проходит в Ханты-Мансийске с 29 сентября по 1 октября. В нем участвуют более 500 экспертов из 27 регионов России, а также гости из Анголы, Белоруссии, Казахстана, Малайзии и Сирии. На форуме пройдут стратегические сессии, круглые столы, экспертные лекции, деловые игры и цифровые симуляторы на которых обсудят первые результаты внедрения регионального социального стандарта, новые пути в управлении персоналом, цифровые сервисы в социальной сфере, определят лучшие формы поддержки участников СВО и их семей, а также способы преодоления коррупции, развития человеческого капитала, клиентоцентричности в госслужбе. Организаторами форума выступают правительство Югры, департамент государственной гражданской службы, кадровой политики и профилактики коррупции Югры, автономное учреждение "Региональный институт управления", АНО "Агентство стратегических инициатив" и АНО "Россия - страна возможностей".