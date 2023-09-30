30 сентября, 09:18

СМИ: бывший эсэсовец Хунка избегает попадаться на глаза после скандала в Канаде

Katherine KY Cheng/ Getty Images
© Katherine KY Cheng/ Getty Images

По информации CBC, друг его семьи Барб Бонанфан не знала, что он служил в дивизии СС

ОТТАВА, 30 сентября. /ТАСС/. Ярослав Хунка (Гунько), служивший в дивизии СС "Галиция" во время Второй мировой войны, старается не попадаться на глаза посторонним после скандала в канадском парламенте. Об этом сообщил телеканал CBC со ссылкой на друга его семьи Барб Бонанфан.

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Они "стараются не попадаться на глаза", сказала Бонанфан, отметив, что не знала, что Хунка был эсэсовцем.

В МИД РФ заявили, что публичное восхваление нациста "как нельзя лучше характеризует правящий режим премьера Джастина Трюдо", российская же сторона не намерена "мириться с тем, как канадские либералы заигрывают с нацизмом". 

Теги:
УкраинаКанада
© Информационное агентство ТАСС
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