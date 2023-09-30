СМИ: бывший эсэсовец Хунка избегает попадаться на глаза после скандала в Канаде

По информации CBC, друг его семьи Барб Бонанфан не знала, что он служил в дивизии СС

ОТТАВА, 30 сентября. /ТАСС/. Ярослав Хунка (Гунько), служивший в дивизии СС "Галиция" во время Второй мировой войны, старается не попадаться на глаза посторонним после скандала в канадском парламенте. Об этом сообщил телеканал CBC со ссылкой на друга его семьи Барб Бонанфан.

Они "стараются не попадаться на глаза", сказала Бонанфан, отметив, что не знала, что Хунка был эсэсовцем.

В МИД РФ заявили, что публичное восхваление нациста "как нельзя лучше характеризует правящий режим премьера Джастина Трюдо", российская же сторона не намерена "мириться с тем, как канадские либералы заигрывают с нацизмом".