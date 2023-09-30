В Херсонской области празднование Дня воссоединения с РФ начали с поднятия флага

Право поднять флаг России предоставили юной спортсменке Анастасии Федоровой и отличнику Богдану Тутову

ГЕНИЧЕСК, 30 сентября. /ТАСС/. Поднятием флага России на центральной площади Геническа открыли в Херсонской области торжества в День воссоединения новых регионов с РФ, передает корреспондент ТАСС.

Право поднять флаг России предоставили юной спортсменке Анастасии Федоровой и отличнику Богдану Тутову. Духовой оркестр Херсонского областного дворца культуры, которым дирижировал министр культуры Херсонской области Александр Кузьменко, при этом исполнил гимн России.

"Пусть на этом пути мира, добра, созидания всем нам хватит мужества, сил душевных и физических работать и служить нашей большой и любимой Родине - России. С праздником всех!", - сказала на церемонии вице-губернатор региона Татьяна Кузьмич.

Излюбленное место для прогулок в центре Геническа - пешеходная зона "Аллея сказок" - стала в праздничный день площадкой для ярмарки, где местные производители предлагают свои товары по сниженным ценам. Около торговых лотков выстроились очереди из желающих приобрести каховские колбасы и чаплынские яблоки.

Там же разместили открывшуюся накануне в Геническе фотовыставку "Я помню…", в которой запечатлены фрагменты жизни области, начиная со дня начала СВО и заканчивая нынешними днями. Также на фото представлены спортивные достижения региона, повседневная жизнь херсонцев.

Торжества в День воссоединения новых регионов с Россией в Херсонской области продолжатся до вечера и завершатся праздничным концертом в парке им. Т. Г. Шевченко в Геническе.