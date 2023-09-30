Хуснуллин сообщил о работе около 50 тыс. строителей над восстановлением новых регионов РФ

По словам вице-премьера правительства России, в этих работах задействовали 33 госкомпании, 8 федеральных заказчиков и 82 региона-шефа

ЛУГАНСК, 30 сентября. /ТАСС/. Помощь в восстановлении новым регионам России оказывает вся страна, в работах задействованы около 50 тыс. строителей. Об этом в Telegram-канале сообщил вице-премьер правительства РФ Марат Хуснуллин.

"Помогаем буквально всей страной! В работах по восстановлению участвуют 33 госкомпании, 8 федеральных заказчиков, 82 региона-шефа и порядка 50 тыс. строителей. Выражаю всем большую благодарность за неравнодушие, самоотверженный труд и видимые результаты в преображении жизни в новых регионах", - написал Хуснуллин.

Вице-премьер также поздравил россиян с Днем воссоединения Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей с Россией. "Это историческое событие как для людей, живущих в новых регионах и самостоятельно определивших свое будущее, так и для всего многонационального российского народа", - подчеркнул он.

Говоря о процессе интеграции, Хуснуллин напомнил, что ее главной целью является доведение уровня жизни до среднероссийского. "Для этого по поручению президента разработали программу социально-экономического развития новых регионов. Она включает порядка 300 приоритетных мероприятий", - напомнил вице-премьер.

30 сентября отмечается День воссоединения Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей с Россией. В этот день в 2022 году были подписаны международные договоры о вхождении новых регионов в состав РФ на правах ее субъектов.