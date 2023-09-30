Житель Франции выиграл €130 млн в европейской лотерее

Как отмечает телеканал BFMTV, речь идет о крупнейшем выигрыше в лотерею за 2023 год в этой стране

ПАРИЖ, 30 сентября. /ТАСС/. Житель Франции выиграл главный приз очередного тиража общеевропейской лотереи EuroMillions в размере €130 млн.

Как отмечает телеканал BFMTV, речь идет о крупнейшем выигрыше в лотерею за 2023 год во Франции. Он также входит в 10 самых больших призов, выигранных во Франции.

У победителя есть 60 дней на то, чтобы заявить права на выигрыш. По истечении этого срока в случае невостребования призы на сумму более €10 млн возвращаются в оборот лотереи. Меньшие же суммы, согласно закону от 2019 года, должны быть обращены в доход государства.

Самый большой куш сорвал 15 октября 2020 года житель Французской Полинезии, которому счастливый билет принес €220 млн.