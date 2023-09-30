Пушилин: воссоединение с Россией открыло перед ДНР новые возможности экономического роста

Глава региона отметил, что, например, для молодого поколения стали доступны такие платформы и проекты, как "Россия - страна возможностей", Росмолодежь, общество "Знание" и другие

ДОНЕЦК, 30 сентября. /ТАСС/. Воссоединение Донецкой Народной Республики (ДНР) с Россией открыло перед регионом новые возможности для экономического развития. Об этом ТАСС сообщил глава ДНР Денис Пушилин.

"Возвращение домой, в Россию, открыло перед нами новые возможности для экономического развития. Благодаря свободной экономической зоне в регион стали приходить инвесторы, что означает возрождение промышленного потенциала Донбасса, его силы и мощи", - сказал Пушилин.

Он уточнил, что новые перспективы открылись и перед молодым поколением региона, для которого стали доступны такие платформы и проекты, как "Россия - страна возможностей", Росмолодежь, общество "Знание" и другие.

Однако, как уточнил глава региона, главной задачей является освобождение ДНР в конституционных границах.