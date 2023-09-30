30 сентября, 10:37

Росгвардия не допустила нарушений общественного порядка в ходе концерта на Красной площади

Мероприятие было приурочено к годовщине вхождения ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей в состав России

МОСКВА, 30 сентября. /ТАСС/. Правоохранители не допустили нарушений общественного порядка во время митинг-концерта на Красной площади по случаю годовщины вхождения ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей в состав России. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Главного управления Росгвардии по Москве.

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"Сотрудники Главного управления Росгвардии по Москве и военнослужащие соединения по охране общественного порядка Центрального округа войск национальной гвардии совместно с коллегами из регионального ГУ МВД России обеспечили охрану правопорядка на концерте на Красной площади по случаю годовщины вхождения ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей в состав РФ", - сказали в пресс-службе.

В Росгвардии отметили, что прилегающие к местам проведения праздничных мероприятий территории обследовали специалисты инженерно-технических групп ОМОН "Авангард". Сотрудники ОМОН "Меч" (на транспорте) обеспечили общественную безопасность на транспортных артериях столицы и акватории Москвы-реки. Экипажи вневедомственной охраны обеспечили патрулирование улиц, примыкающих к местам массового пребывания граждан. "Благодаря слаженным действиям правоохранителей нарушений общественного порядка <...> не допущено", - добавили в ведомстве. 

Теги:
РоссияМоскваДНРЛНРЗапорожская областьХерсонская область
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