Сотрудники МЧС Казахстана и России провели учения по тушению лесных пожаров

В маневрах задействовали 108 человек и 33 единицы техники, сообщила пресс-служба казахстанского ведомства

АСТАНА, 30 сентября. /ТАСС/. Совместные учения сотрудников МЧС Казахстана и России по тушению лесных и степных пожаров прошли в Павлодарской области. Об этом сообщила пресс-служба казахстанского ведомства.

"29 сентября между департаментом по чрезвычайным ситуациям Павлодарской области и Главным управлением МЧС России по Омской области вблизи села Раздельное Лесного сельского округа Железинского района проведены совместные учения на приграничных территориях. Они направлены на организацию взаимодействия органов управления, сил и средств по реагированию на тушение лесных и степных пожаров, возникающих на приграничных территориях государств", - говорится в сообщении.

В маневрах задействовали 108 человек и 33 единицы техники. Спасатели отработали способы тушения лесных и степных пожаров, привлечение сил и средств в соответствии со складывающейся обстановкой, совершенствование работы штаба пожаротушения, организацию тылового обеспечения. В рамках учений также был проработан упрощенный переход границы.