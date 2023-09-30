В ДНР в 2024 году планируют благоустроить свыше 30 общественных территорий

Глава региона Денис Пушилин отметил, что победителями VIII Конкурса лучших проектов формирования комфортной городской среды в малых городах стали города Снежное, Шахтерск и Волноваха

ДОНЕЦК, 30 сентября. /ТАСС/. Донецкая Народная Республика (ДНР) в 2024 году благоустроит более 30 общественных мест в рамках муниципальной программы "Формирование комфортной городской среды". Об этом ТАСС сообщил глава Донецкой Народной Республики (ДНР) Денис Пушилин.

"В этом году республика присоединилась к ряду всероссийских национальных проектов. Одним из них стала муниципальная программа "Формирование комфортной городской среды". Уже в 2024 году у нас начнется благоустройство 33 общественных территорий", - сказал Пушилин.

Глава региона уточнил, что победителями VIII Конкурса лучших проектов формирования комфортной городской среды в малых городах стали города Снежное, Шахтерск и Волноваха.

В апреле Пушилин сообщил о начале участия региона в реализации федерального проекта "Формирование комфортной городской среды". В мае власти ДНР отобрали первые проекты благоустройства общественных пространств 14 малых городов в республике по федеральному проекту, их представили для рассмотрения в федеральный центр.

Из 27 городов в действующих границах ДНР 23 относятся к малым. В них проживают более 500 тыс. человек, более трети населения республики находятся в зоне их влияния.