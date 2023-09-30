Президент академии общественных наук Вьетнама возглавил общество дружбы с Россией

Речь идет о Фан Чи Хиеу

ХАНОЙ, 30 сентября. /ТАСС/. Президент вьетнамской академии общественных наук Фан Чи Хиеу избран председателем центрального правления Общества вьетнамско-российской дружбы (ОВРД). Утверждение его кандидатуры состоялось на прошедшем сегодня в Ханое 6-м съезде ОВРД.

Как отметил в приветственном слове к участникам собрания вице-премьер Социалистической Республики Вьетнам (СРВ) Чан Хонг Ха, возглавляющий вьетнамскую часть межправительственной комиссии с РФ по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству, отношения между двумя странами прошли испытание временем, продолжают расширяться и укрепляться. За более чем 70 лет с образованием и развитием Общества вьетнамско-советской дружбы, ныне Общества вьетнамско-российской дружбы, между двумя народами сложились прочные связи дружбы и сотрудничества. "Деятельность ОВРД способствует углублению традиционной дружбы и солидарности между народами Вьетнама и России, содействует открытию возможностей для развития сотрудничества между регионами, организациями и учебными заведениями двух стран", - подчеркнул зампред правительства.

Выступивший на съезде посол России во Вьетнаме Геннадий Бездетко обратил внимание, что ОВРД более 70 лет выступает в авангарде российско-вьетнамских отношений, способствуя сохранению и укреплению многопланового сотрудничества между Россией и Вьетнамом. По словам дипломата, ОВРД унаследовало лучшие традиции Общества вьетнамско-советской дружбы, у истоков которого стояли выдающиеся государственные и общественные деятели двух стран.

В настоящее время ОВРД вносит весомый вклад в продвижение двусторонних связей, усердно работает над укреплением солидарности и взаимопонимания между народами России и Вьетнама, распространяет объективную информацию о сегодняшней России, проводит множество мероприятий, посвященных памятным и юбилейным датам. Рядом таких дат будет ознаменован 2024 год. "Уверен, что вместе с ОВРД мы достойно отметим 30-летие подписания Договора об основах дружественных отношений между РФ и СРВ, 70-летие со дня прибытия первых вьетнамских студентов в Советский Союз, а также 70-летие открытия посольства СССР во Вьетнаме", - отметил посол.

Главной задачей ОВРД в предстоящий период по-прежнему остается дальнейшее развитие солидарности и традиционной дружбы между народами Вьетнама и России, что способствует укреплению вьетнамо-российского всеобъемлющего стратегического партнерства, сказал новый председатель ОВРД Фан Чи Хиеу. "ОВРД продолжит обновление и повышение эффективности своей деятельности, способствуя формированию в общественном мнении Российской Федерации, особенно среди молодежи, большего понимания Вьетнама и отношений дружбы между Вьетнамом и Россией", - заключил председатель ОВРД.