В Крыму планируют создать круглогодичный туристический кластер на горе Ай-Петри

К следующему туристическому сезону проведут реконструкцию канатной дороги

ЯЛТА, 30 сентября. /ТАСС/. Круглогодичный туристический кластер планируют создать на территории поселка Охотничье, который расположен неподалеку от зубцов Ай-Петри и верхней станции канатной дороги. Об этом сообщила ТАСС мэр Ялты Янина Павленко.

"Вся территория заповедника, вся территория [Ай-Петринского] плато, в основном это территория "Заповедного Крыма" (управляет четырьмя крымскими заповедниками, в том числе "Ялтинским горно-лесным заповедником" - прим. ТАСС), которая охраняется законом. Но здесь есть муниципальные территории, как плато непосредственно возле канатной дороги, есть поселок Охотничье, и здесь мы думаем о комплексном развитии территории, потому что потенциал богатейший этой территории именно как туристически привлекательного объекта. Поэтому наша задача была за эти годы освободить плато от незаконных построек - это наше, так скажем, украинское наследие, что мы и сделали. Нам осталось совсем немного, в следующем году эта работа будет полностью завершена. Ну и, конечно же, мы ждем сюда инвестиционный проект с серьезными вложениями, для того чтобы превратить это действительно в жемчужину, чтобы здесь и зимние виды спорта были, и в любое время года здесь было, чем заниматься. Здесь должно быть все, это будет туристический кластер, который будет туристу давать весь спектр услуг", - сказала Павленко.

Она добавила, что к следующему туристическому сезону будет проведена реконструкция канатной дороги на Ай-Петри. "Сейчас канатная дорога находится в неисправном техническом состоянии, сейчас арендатор вкладывает большие средства в обновление оборудования, занимается закупкой всех необходимых запасных частей. Канатная дорога - это действительно наше достояние, но в первую очередь для нас всех важно, чтобы дорога была безопасна. Однозначно в следующем году дорога будет работать", - сказала Павленко.

Ранее власти Крыма сообщали, что инвестор проведет реновацию популярной у туристов канатной дороги "Мисхор - Ай-Петри" на южном берегу Крыма, планируемый объем вложений составит 150 млн рублей. В августе после реконструкции открыли один из наиболее популярных туристических объектов по дороге на вершину горы Ай-Петри в Крыму - Серебряную беседку, которая расположена на высоте 848 м над уровнем моря.

Ай-Петри является одной из самых популярных достопримечательностей курортной столицы Крыма - Ялты. С высоты 1 153 м открывается вид на южный берег Крыма. На плато организованы экскурсии, работают кафе национальной кухни.