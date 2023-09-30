В Москве на втором маршруте речного электротранспорта совершили около 2 тыс. поездок

Оплатить проезд можно привычными способами: "Тройкой", банковской картой или по биометрии

МОСКВА, 30 сентября. /ТАСС/. Порядка 2 тыс. поездок совершили москвичи и гости столицы на втором маршруте регулярного речного электротранспорта с момента его запуска. Об этом сообщается в Telegram-канале департамента транспорта столицы.

"Теперь жители юга и юго-востока столицы могут пользоваться самым современным и инновационным видом транспорта - круглогодичными электрическими речными судами. Сегодня работают шесть причалов-остановок, остальные мы откроем по мере готовности инфраструктуры. Но уже сейчас можно оценить комфорт и экономию времени в пути. Для удобства пассажиров мы интегрировали электросуда в единую систему московского транспорта. Оплатить проезд можно привычными способами: "Тройкой", банковской картой или по биометрии", - привели в сообщении слова заммэра столицы Максима Ликсутова.

Отмечается, что с момента открытия пассажиры совершили около 2 тыс. поездок на втором маршруте регулярного речного электротранспорта.

Мэр Москвы Сергей Собянин запустил второй по счету регулярный и постоянно действующий маршрут речного электротранспорта по Москве-реке, который будет ездить от причала "Печатники" до пристани ЗИЛ. Его протяженность составляет свыше 9 км.