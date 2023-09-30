В Минздраве зафиксировали рост числа отказов от абортов в России

Главный внештатный специалист по репродуктивному здоровью женщин ведомства Наталия Долгушина отметила, что в 2023 году это 22,4%

МОСКВА, 30 сентября. /ТАСС/. Доля россиянок, отказавшихся от абортов, растет. Об этом сообщила главный внештатный специалист по репродуктивному здоровью женщин Минздрава России Наталия Долгушина.

"Хочу сказать, что у нас доля отказавшихся от абортов растет, то есть мы видим результаты нашей деятельности. И в этом году по нашей официальной статистике, это 22,4%. Это 45 тыс. сохраненных жизней. Это очень большое число", - сказала она на международной медицинской научно-практической конференции "Аборт и здоровье женщины".

По словам Долгушиной, безопасного аборта не бывает, эта процедура всегда влияет на женское здоровье. "Даже если физического недуга не случится, будет влияние на психологический статус [женщины]. Все равно без последствий такие вещи не проходят", - заявила она.