30 сентября, 11:09

В Минздраве зафиксировали рост числа отказов от абортов в России

Главный внештатный специалист по репродуктивному здоровью женщин ведомства Наталия Долгушина отметила, что в 2023 году это 22,4%

МОСКВА, 30 сентября. /ТАСС/. Доля россиянок, отказавшихся от абортов, растет. Об этом сообщила главный внештатный специалист по репродуктивному здоровью женщин Минздрава России Наталия Долгушина.

"Хочу сказать, что у нас доля отказавшихся от абортов растет, то есть мы видим результаты нашей деятельности. И в этом году по нашей официальной статистике, это 22,4%. Это 45 тыс. сохраненных жизней. Это очень большое число", - сказала она на международной медицинской научно-практической конференции "Аборт и здоровье женщины".

По словам Долгушиной, безопасного аборта не бывает, эта процедура всегда влияет на женское здоровье. "Даже если физического недуга не случится, будет влияние на психологический статус [женщины]. Все равно без последствий такие вещи не проходят", - заявила она. 

Теги:
Россия
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация