Горячее питание в новых регионах получают более 113,5 тыс. детей

Учебные заведения получили 1,7 млн учебников, 23 тыс. единиц мебели, 25 тыс. единиц спортинвентаря

МЕЛИТОПОЛЬ, 30 сентября. /ТАСС/. Более 113,5 тыс. детей получают горячее питание в учебных заведениях Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР), Запорожской и Херсонской областей. Об этом сообщается в Telegram-канале Минпросвещения РФ.

"Горячее питание получают более 113,5 тыс. детей", - говорится в сообщении. Отмечается, что в учебные заведения поставлено более 12 тыс. единиц оборудования для пищеблоков.

По данным Минпросвещения, в четырех новых регионах РФ работают более 2,5 тыс. образовательных учреждений, 323 из них были капитально отремонтированы. Учебные заведения получили 1,7 млн учебников, 23 тыс. единиц мебели, 25 тыс. единиц спортинвентаря.

В августе вице-премьер РФ Татьяна Голикова сообщала, что правительство РФ направит на организацию горячего питания для школьников младших классов в новых регионах России 1,4 млрд рублей. По словам Голиковой, в период 2020-2022 годов на софинансирование организации обеспечения горячим питанием обучающихся начальной школы регионам было выделено более 139 млрд рублей. В текущем году на указанные цели предусмотрено еще 67 млрд рублей.