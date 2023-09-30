Кириенко сообщил, что в России около 4 млн человек занимаются боевыми искусствами

Первый заместитель руководителя администрации президента РФ назвал задачей тренеров воспитывать подрастающее поколение

ПЯТИГОРСК, 30 сентября. /ТАСС/. Порядка 4 млн человек в стране занимаются боевыми искусствами. Задача тренеров - не только передать опыт и знания в спорте, но и воспитывать подрастающее поколение, сообщил сопредседатель Российского союза боевых искусств (РСБИ), первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко.

"Сегодня боевыми искусствами в России занимается около 4 млн человек. Практически все они входят в федерации, объединенные Российским союзом боевых искусств", - сказал Кириенко по видеосвязи на Всероссийском образовательном семинаре для руководителей филиалов и федераций - членов Российского союза боевых искусств, который проходит в Пятигорске.

Он отметил, что авторитет тренеров должен использоваться в воспитании подрастающего поколения. "Вы все хорошо понимаете, вы посвятили значительную часть своей жизни изучению, преподаванию боевых искусств, понимаете, что такое авторитет тренера, наставника. И этот авторитет обязан быть использован не только для передачи знаний, опыта, навыков, связанных с выбранным видом боевых искусств, но и для того, чтобы передать чувство долга и понятия своей ответственности и перед своей семьей, и перед своей страной. Эта воспитательная задача, на мой взгляд, главная, которая стоит сейчас перед Российским союзом боевых искусств, федерациями и филиалами", - отметил первый заместитель руководителя администрации президента.