В Подмосковье лучшие водители ФСО России померились силами на гонках

В отборочных заездах приняли участие более 40 водителей из разных подразделений службы и разных регионов

СТАРАЯ КУПАВНА /Московская область/, 30 сентября. / ТАСС/. Соревнования на первенство Федеральной службы охраны (ФСО) России по скоростному маневрированию прошли на автодроме ФСО в Московской области.

В отборочных заездах приняли участие более 40 водителей из разных подразделений службы и разных регионов, в том числе из Тверской, Калужской, Орловской, Воронежской областей, Краснодарского края, Крыма и проч. Лучшие из них померились силами в полуфинале и финале. Имена победителей традиционно не разглашаются.

Соревнования состояли из нескольких этапов: проверка знания правил дорожного движения, конкурс по рулению и самое зрелищное состязание - скоростное маневрирование на глазах у сотен зрителей (вход на автодром был свободный). В ходе последнего этапа водители должны были преодолеть полосу препятствий - плиту динамического заноса, водные преграды, выполнить элементы "змейка" (передним и задним ходом), заезд в "гараж" и проч. При этом в полуфинале и финале маршрут маневрирования был усложнен. Итоговый результат зависел не только от скорости прохождения испытания, но и от аккуратности и соблюдения порядка выполнения элементов.

В этот раз впервые на соревнованиях использовались полноприводные автомобили Tank 300. Они разработаны для различных погодных условий и адаптированы к суровому российскому климату. В предыдущий раз автогонки проводились в зимних условиях в феврале на автомобилях Aurus.

Участников и гостей мероприятия приветствовал статс-секретарь - заместитель директора ФСО генерал-полковник Виктор Шлемин. Он напомнил, что в предыдущие три года гонки не проводились в связи с пандемией коронавируса, при этом ранее они были ежегодными. "Сегодня возвращаемся к нашей хорошей традиции и, надеюсь, надолго", - отметил Шлемин. По его словам, все водители - лучшие в своих подразделениях. "Конечно, мы не профессиональные спортсмены-гонщики. Но мы - профессиональные сотрудники ФСО, и от нашего мастерства прежде всего зависит успешное выполнение задач Федеральной службы охраны РФ", - подчеркнул Шлемин.

Чтобы зрители не заскучали, на протяжении заездов была организована обширная развлекательная программа: конкурс "Автоледи" для женщин-гонщиц (в финале дамы состязались на автомобилях "Москвич" с электроприводом), конкурсы для детей, спортивные соревнования. А в зоне отдыха гости могли угоститься гречневой кашей и шашлыком, осмотреть выставку ретро- и современных автомобилей Гаража особого назначения (ГОН) ФСО РФ, который отвечает за перевозку первых лиц государства. Также состоялись показательные выступления роты специального караула президентского полка, Почетного мотоциклетного эскорта ГОН и водителей подразделения профессиональной подготовки ФСО.

Об автодроме ФСО РФ

Автодром ФСО был открыт 4 октября 2008 года в Московской области вблизи Старой Купавны. По данным на сайте автомотоклуба ФСО России, общая площадь трассы составляет 66 тыс. кв. м, включая учебно-тренировочный комплекс площадью 48 тыс. кв. м. С октября по конец апреля площадка эксплуатируется в зимнем режиме (укатанный, утрамбованный снег ежедневно выравнивается специальной техникой). Автодром не имеет аналогов в России.