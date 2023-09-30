Путин поприветствовал участников VIII фестиваля "Рихтеровские встречи"

Президент России отметил, что мероприятие посодействует развитию традиций отечественной культуры

МОСКВА, 30 сентября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин направил приветствие участникам, гостям и организаторам VIII Большого литературно-музыкального фестиваля "Рихтеровские встречи". Телеграмма опубликована в субботу на сайте Кремля.

"Ваш масштабный творческий проект впервые заявил о себе в год 100-летнего юбилея выдающегося российского пианиста, маэстро Святослава Рихтера. И сегодня он по-прежнему объединяет своими благородными идеями многочисленных любителей и знатоков искусства. Их неизменно ждет богатая, насыщенная программа - концерты и выставки, встречи с известными артистами и начинающими исполнителями, научные конференции и другие, не менее значимые мероприятия", - отметил президент.

Глава государства выразил уверенность, что форум вызовет заинтересованное внимание публики, будет содействовать сбережению и развитию великих традиций отечественной культуры, приобщению подрастающего поколения к нашему бесценному историческому, духовному наследию. Президент страны также пожелал успехов, самых добрых, незабываемых впечатлений участникам, гостям и организаторам турнира.