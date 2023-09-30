В Мариуполе заложили капсулу времени в честь Дня воссоединения с Россией

Как отметил замглавы администрации Богдан Перепечай, "в послании вкратце рассказывается история, через что прошел народ Донбасса, как был разрушен город, как молодые люди помогали, как оказывали помощь военным"

МАРИУПОЛЬ /ДНР/, 30 сентября. /ТАСС/. Активисты из четырех новых регионов, а также власти Мариуполя заложили в Приморском парке города капсулу времени с посланием к молодежи в честь годовщины воссоединения Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей с Россией, передает корреспондент ТАСС.

Закладывали капсулу представители Всероссийского студенческого корпуса спасателей из всех четырех новых регионов и замглавы администрации Мариуполя Богдан Перепечай. "Совместно с молодежью мы заложили капсулу памяти. В послании вкратце рассказывается история, через что прошел народ Донбасса, как был разрушен город, как молодые люди помогали, как оказывали помощь военным", - рассказал журналистам после церемонии Перепечай.

Капсулу вскроют в 2052 году, на 30-ю годовщину воссоединения.