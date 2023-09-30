В Москве открыли более 110 станций метро и МЦК с 2011 года

Мэр города Сергей Собянин сообщил, что всего работают 294 станции

МОСКВА, 30 сентября. /ТАСС/. Свыше 110 станций метро и Московского центрального кольца (МЦК) открыли в Москве с 2011 года. В настоящее время совокупно в метро и на МЦК действуют 294 станции, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

"Московский метрополитен переживает самый активный рост в истории. С 2011 года мы открыли 112 станций метро и Московского центрального кольца. Сегодня в столичном метро и на МЦК - 294 станции, 32 - за пределами МКАД", - написал он в своем Telegram-канале.

Мэр добавил, что метро также присутствует и в Московской области. "Например, [станция] "Котельники" Таганско-Краснопресненской линии имеет выходы сразу в три города: Москву, Люберцы и Котельники", - подчеркнул Собянин.

Он рассказал, что самой северной станцией метро в настоящее время является "Физтех" Люблинско-Дмитровской линии, самой южной - "Бунинская аллея" Бутовской линии. На востоке самой крайней является "Некрасовка" Некрасовской линии, а на западе - "Аэропорт Внуково" Солнцевской линии.