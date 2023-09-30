30 сентября, 13:06

В России выплаты ветеранам боевых действий будут назначаться без вычета стоимости соцуслуг

Согласно заявлению Минтруда, теперь при первом обращении ветеранам будет назначаться ежемесячная денежная выплата в полном размере

МОСКВА, 30 сентября. /ТАСС/. Российские власти будут назначать ежемесячные выплаты ветеранам боевых действий без удержания стоимости набора соцуслуг, заменить часть денежного пособия на услуги можно будет по заявлению. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе Минтруда России.

"Подписано постановление правительства об утверждении нового порядка предоставления набора социальных услуг ветеранам боевых действий. Теперь при первом обращении ветеранам будет назначаться ежемесячная денежная выплата в полном размере: без удержания набора социальных услуг. Гражданам, которые хотели бы получать социальные услуги в натуральной форме, необходимо будет подать заявление в Социальный фонд до 1 октября и заменить часть выплаты на набор социальных услуг с 1 января будущего года", - говорится в сообщении.

В министерстве пояснили, что раньше действовали другие правила. При первом обращении за мерами поддержки ветерану боевых действий назначалась выплата за вычетом стоимости набора соцуслуг. Чтобы отказаться от их получения в натуральной форме, необходимо было до 1 октября подать заявление в Социальный фонд. При этом размер выплаты с 1 января 2024 года корректировался с учетом того, сохранил гражданин часть услуг или полностью от них отказался.

Набор социальных услуг включает в себя лекарственное обеспечение, предоставление путевки на санаторно-курортное лечение, бесплатный проезд на пригородном железнодорожном транспорте, а также на междугородном транспорте к месту лечения и обратно. 

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© Информационное агентство ТАСС
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