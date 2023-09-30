Юг России отметил годовщину присоединения новых территорий флешмобами и автопробегами

В субъектах прошли флешмобы, автопробеги, а также лекции и патриотические акции

ТАСС, 30 сентября. Флешмобами, автопробегами, интерактивными лекциями и патриотическими акциями отметили жители Юга России годовщину вхождения в состав РФ четырех новых регионов. Так, полотнища с цветами российского триколора развернули на плато Ай-Петри в Крыму, передает корреспондент ТАСС.

Акция по случаю годовщину вхождения в состав РФ четырех новых регионов прошла в рамках первого эколого-просветительского фестиваля "Ай-Петри фест". Как передает корреспондент ТАСС, белое, синее и красное полотнища развернули и соединили вместе как символ единения разных регионов России под песню "С чего начинается Родина ". В акции приняли участие представители крымских заповедников, гости и участники фестиваля.

"Сегодня мы отмечаем годовщину воссоединения с Россией Луганской, Донецкой народных республик, а также Херсонской и Запорожской областей. Вместе мы - сильнее, как сказал наш президент", - обратилась к собравшимся мэр Ялты Янина Павленко.

Праздник отметили и в других городах и районах Крыма. Так, в Ялте на территории школы №7 учащиеся высадили кипарисы, а в поселке Черноморское жители заложили аллею павловнии (Адамового дерева). Кроме того, регион присоединился к всероссийской акции "Аллея первых" и принял участие во всероссийской хоровой акции "Одна страна, одна семья, одна Россия" - ансамбль "Джаз Рандеву" Крымской государственной филармонии на берегу моря исполнил песню "С чего начинается Родина". Ранее в "Артеке" более 2 тыс. детей выстроились в живую поздравительную открытку со словами "День воссоединения". А в Севастополе дню воссоединения посвятили отдельный концерт "Мы единое целое" на Приморском бульваре.

Праздник в Ростове-на-Дону, организованный региональным отделением Всероссийского общественного движения "Волонтеры Победы", прошел под девизом "Мы стали сильнее, потому что мы вместе". Участники молодежных движений провели флешмоб, выстроившись в футболках в цветах флага России на площади Гагарина в цифру "89" в ознаменование годовщины воссоединения ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей. Музеи Ростовской области подготовили к этому дню часы информации и истории, экскурсии по тематическим выставкам, интерактивные лекции.

Серия мероприятий проходит и в Краснодарском крае. Так, например, в Новороссийске к памятной дате организован первый тур чемпионата города по мини-футболу, проходит молодежный флешмоб по созданию из электронных свечей фразы "Мы вместе", в Кореновском районе - автопробег по памятным местам с флагами России и флагами новых регионов. В Сочи патриотический автопробег уже завершился, более 30 автомобилистов взяли старт на Театральной площади и проследовали по улицам Центрального и Хостинского районов. Кроме того, на медиаэкранах города-курорта размещены основные достопримечательности столиц Донецкой и Луганской народных республик, а также Херсонской и Запорожской областей, в Хостинском районе также прошел турнир по абсолютно реальному бою.