В сельской библиотеке в ДНР обнаружили более 150 изданий экстремистского содержания

Среди них, в частности, были книги, героизирующие историю украинских добровольческих батальонов и мемуары участников АТО, в которых умалчивается о совершении многочисленных преступлений в отношении жителей Донбасса

МОСКВА, 30 сентября. /ТАСС/. Более 150 изданий экстремистского толка обнаружены в одной из библиотек в сельской местности в ДНР. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе Росгвардии.

"Военнослужащие Росгвардии, которые выполняют задачи специальной военной операции на территории Донецкой Народной Республики, в ходе профилактического мероприятия совместно с военной контрразведкой обнаружили в одной из сельских библиотек более 150 изданий экстремистского содержания", - говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что среди них - книги, героизирующие историю украинских добровольческих батальонов и мемуары участников АТО, в которых умалчивается о совершении многочисленных преступлений в отношении жителей Донбасса. Также найдены книги, изданные при поддержке "Фонда им. С.Петлюры в США" и псевдонаучные исследования, искажающие исторические факты.

"Библиотекарь отметила, что часть литературы ранее поступала из Министерства образования и Министерства культуры Украины, а ряд изданий был передан в дар спонсорами", - заключили в Росгвардии.