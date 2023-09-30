В Тбилиси отмечают День города

"Тбилисоба" продлится два дня

ТБИЛИСИ, 30 сентября. /ТАСС/. Жители и гости грузинской столицы отмечают День города "Тбилисоба" массовым гулянием в нескольких центральных скверах и парках. Об этом передает корреспондент ТАСС.

Тысячи людей заполнили три главных места празднования в центре Тбилиси - территорию перед резиденцией президента на улице Атонели, парк Рике, расположенный в паре километров, а также находящийся по другу стороны реки Куры район Абанотубани, где расположены знаменитые серные бани. Праздник, который традиционно отмечается в первые выходные октября, сопровождается музыкой, развлечениями и едой.

Здесь можно встретить лавки, где готовят не только шашлыки, но и другие национальные грузинские блюда, такие как хинкали или пхали, а также продают сладости, в первую очередь чурчхелу. Посетители праздника, покупая угощения, садятся есть за обустроенные специально ко Дню города деревянные столы. На сценах играют музыканты, создавая атмосферу праздника.

Множество грузинских винных брендов представляют свою продукцию, которую можно бесплатно продегустировать и купить. Также повсюду разливают пиво.

Как на улице Атонели, так и в парке Рике обустроены специальные детские зоны, игровые площадки, батуты и другие развлечения.

На "Тбилисоба" традиционно можно встретить выставленные украшения, одежду и аксессуары от местных производителей. Также на площади около серных бань стоят палатки, посвященные различным национальностям, проживающим в Тбилиси, в том числе таким, как греки, езиды, чеченцы и ассирийцы. Представители этносов, исторически проживающих в самом многонациональном городе региона, демонстрируют национальную одежду, предметы быта, исполняют национальные песни.

"Тбилисоба" продлится два дня - в субботу и воскресенье. По традиции на празднике состоится награждение почетных жителей города, а также вечером пройдут грандиозные концерты.