Папа Римский возвел в кардинальский сан 21 иерарха католической церкви

Как отмечается, среди новых кардиналов 18 становятся избирателями на конклаве и, следовательно, потенциальными претендентами на папский престол

ВАТИКАН, 30 сентября. /ТАСС/. Папа Римский Франциск возвел в кардинальский сан 21 иерарха Римско-католической церкви. Их имена были объявлены уже ранее, в субботу состоялась консистория, в ходе которой прошла торжественная церемония.

Как отмечается, среди новых кардиналов 18 становятся избирателями на конклаве (закрытых выборах Папы Римского) и, следовательно, потенциальными претендентами на папский престол. Трое других в возрасте старше 80 лет, что не позволяет им по возрасту быть избранными. В частности, кардиналом стал глава дикастерии по делам Восточных церквей Клаудио Гуджеротти, бывший апостольский нунций на Украине. В беседе с корреспондентом ТАСС он сказал, что продолжает все "личные контакты, которые были", с представителями РПЦ.

Кроме того, кардинальскую коллегию пополнили латинский патриарх Иерусалима Пьербаттиста Пиццабалла, только что назначенный главой дикастерии доктрины веры (бывшая инквизиция) аргентинский прелат Виктор Мануэль Фернандес, а также архиепископы Кейптауна, Боготы, Джубы, Мадрида, епископы Пенанга (Малайзия) и Гонконга.

Как подсчитала газета Avvenire, по состоянию на конец 2023 года из 132 кардиналов-выборщиков, которые могут претендовать папский престол, 96 были назначены Франциском.

По случаю консистории в Ватикан прибыли патриарх Константинопольский Варфоломей, духовный глава Церкви Англии архиепископ Кентерберийский Джастин Уэлби, а также патриарх Антинохии и всего Востока, глава Сиро-яковитской православной церкви Игнатий Ефрем II, сообщили в служба печати Святого престола.

4 октября в Ватикане открывается почти на весь месяц синод католических епископов, в котором примут участие и светские лица. Как пояснили корреспонденту ТАСС в Ватикане, Римско-католическая церковь пытается вернуть синодальность, которая была сознательно утрачена в попытке получить независимость от светских правителей. "Раньше католическая церковь была синодальной, но на локальные синоды оказывалось давлением со стороны правителей. Поэтому стали проводиться соборы. Сейчас нет проблемы влияния светской власти, поскольку государства отделены от церкви, соответственно, возвращаются синоды, на которых принимаются решения о дальнейшем развитии церкви", - пояснил собеседник агентства.