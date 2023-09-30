В новых регионах отремонтировали более 1 350 км автодорог

По словам председателя правления ГК "Автодор" Вячеслава Петушенко, в ремонте было задействовано 2,6 тыс. специалистов и 900 единиц техники

ЛУГАНСК, 30 сентября. /ТАСС/. Более 1 350 км автомобильных дорог в новых регионах отремонтировано в 2022-2023 годах, открыто движение по 18 восстановленным мостам, сообщается на сайте правительства РФ.

"За 2022-2023 годы, по данным ГК "Автодор", в новых регионах капитально отремонтировано более 1 350 км автодорог. В том числе движение открыто по 18 восстановленным мостам", - говорится в сообщении.

Как отметил заместитель председателя правительства РФ Марат Хуснуллин, слова которого приведены в сообщении, качественные дороги и комфортная придорожная инфраструктура являются одним из главных факторов развития новых регионов. "Активно их восстанавливаем и интегрируем в единый транспортно-логистический каркас страны. На большинстве дорожных объектов строители ведут работы в круглосуточном режиме. В числе объектов, где работы уже полностью завершены, - подъездные пути к пунктам пропуска Гуково и Джанкой, участки трассы "Новороссия" вдоль Азовского побережья, участки трассы между Донецкой и Луганской народными республиками", - отметил он.

По словам председателя правления ГК "Автодор" Вячеслава Петушенко, в ремонте дорог в новых регионах задействовано 2,6 тыс. специалистов и 900 единиц техники. "Основной объем был сосредоточен в ДНР и ЛНР, где капитально отремонтировано около 350 км и 180 км соответственно. В Запорожской и Херсонской областях асфальтобетон уложен на 120 км и около 70 км, в том числе на трассе "Новороссия", - приведены в сообщении слова Петушенко.

В первую очередь дорожники восстанавливают участки автотрасс, входящих в федеральную опорную сеть, а также подъездные пути к пунктам пропуска, отметил глава госкомпании. Вместе с дорожным покрытием строители обновляют и благоустраивают придорожную инфраструктуру, в том числе укрепляют откосы, устанавливают остановочные павильоны, барьерное ограждение и бордюрный камень.