В каждой школе Самарской области создали театр

Министр просвещения РФ Сергей Кравцов вместе с губернатором области Дмитрием Азаровым посетил самую большую школу в регионе

ТАСС, 30 сентября. Самарская область стала одним из первых регионов, где в каждой школе создан театр. Об этом рассказал министр просвещения РФ Сергей Кравцов во время посещения образовательного центра "Галактика" в Тольятти.

"Обсудили вопросы, связанные с образованием в Самарской области, ход капитальных ремонтов и строительство школ, обеспечение горячим питанием. Все показатели национального проекта "Образование" в Самарской области исполняются в срок. Самарская область - один из первых регионов, в котором в каждой школе создан школьный театр", - приводятся в сообщении Минпросвещения слова Кравцова.

Министр просвещения РФ Сергей Кравцов вместе с губернатором Самарской области Дмитрием Азаровым посетил самую большую школу в регионе. Образовательный центр "Галактика" в Автозаводском районе Тольятти рассчитан на 1,6 тыс. мест.

Кравцов осмотрел игровые и тренажерный залы, бассейн и актовый зал. Посетил пространства, оборудованные для реализации дополнительных программ, в том числе для технического и художественного творчества.

Кравцов также пообщался с учениками школы в Центре детских инициатив. Школьники представили проект к отмечаемому в субботу Дню воссоединения новых регионов с Россией. "Сегодня хочу поздравить всех с праздником, с Днем воссоединения новых регионов - Луганской Народной Республики, Донецкой Народной Республики, Херсонской и Запорожской областей с Россией. Ровно год назад был подписан договор, и этот факт запечатлен в новом учебнике истории, который сегодня есть в каждой школе у одиннадцатиклассников", - цитирует Кравцова пресс-служба.

В свою очередь Дмитрий Азаров рассказал, что в Снежном, городе-побратиме Самары в Донбассе, при поддержке области восстанавливаются школы.

О центре

Образовательный центр "Галактика" был открыт 1 сентября 2023 года. В учреждении - 64 учебных класса, каждый из которых оборудован интерактивной техникой. Открыты специализированные компьютерные классы и лаборатории для экспериментов и дополнительного образования. Есть информационно-библиотечный центр с рабочими зонами и телестудия.