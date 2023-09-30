В СКФО доля сельского населения выше, чем в среднем по стране

Отрицательная динамика доли сельского населения отмечена в двух субъектах - Чеченская Республика и Ставропольский край

ТАСС, 30 сентября. Доля сельского населения в субъектах Северо-Кавказского федерального округа (СКФО) превышает среднероссийские показатели, в некоторых республиках - вдвое. Об этом говорится в постановлении правительства РФ "О внесении изменений в государственную программу Российской Федерации "Развитие СКФО", размещенном на официальном интернет-портале правовой информации.

"Высокая доля населения СКФО проживает в сельской местности. Так, по состоянию на 1 января 2023 года во всех семи субъектах РФ, входящих в состав СКФО, фактическое значение показателя "Доля сельского населения в общей численности населения РФ" превышает среднероссийский уровень (25,1%)", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в Республике Дагестан доля сельского населения составляет 54,8%, в Республике Ингушетия - 45,2%, в Кабардино-Балкарской Республике - 48,2%, в Карачаево-Черкесской республике - 58,6%, в Республике Северная Осетия - Алания - 36,8%, в Чеченской Республике - 61,9%, в Ставропольском крае - 39,3%.

"При этом отрицательная динамика доли сельского населения отмечена в двух субъектах - Чеченская Республика и Ставропольский край", - сказано в постановлении.

В пресс-службе Минэкономразвития РФ ранее сообщали, что более 16,6 млрд рублей направлено на реализацию госпрограммы по развитию Северо-Кавказского федерального округа в 2022 году. Эффективность исполнения составила 100%, что является самым высоким показателем за последние пять лет.