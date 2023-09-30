На Ставрополье возобновили проведение Дня урожая

На разных площадках выставки посетители увидели племенных животных, подворья округов региона, сельскохозяйственную технику

СТАВРОПОЛЬ, 30 сентября. /ТАСС/. Выставку День урожая провели на Ставрополье впервые с начала пандемии. В городе Михайловске организовали выставку племенных животных и сельхозтехники, трактор-шоу и шоу собак, передает корреспондент ТАСС.

"Все по этой выставке соскучились, несколько лет ее не проводили. Мы на Ставрополье хорошо знаем цену и важность крестьянского труда. Сегодня она особенно высока. В нынешних непростых условиях аграрная отрасль должна не только выстоять, но и быть залогом продовольственной безопасности России", - сообщил журналистам спикер краевого парламента Николай Великдань.

Выставку ежегодно проводили на Ставрополье в честь завершения уборки зерновых. Из-за начала пандемии масштабное проведение Дня урожая приостановили. "В выставке-ярмарке приняли участие более 50 племенных хозяйств со всего Ставрополья в области овцеводства, мясного и молочного скотоводства, коневодства, рыбоводства и пчеловодства", - написал в Telegram-канале глава краевого Минсельхоза Сергей Измалков.

Гостями выставки стала делегация Луганской Народной Республики. Руководитель администрации города Антрацита и Антрацитовского района Сергей Саенко поздравил жителей региона с первой годовщиной воссоединения Донбасса и Новороссии с Россией.

"Ставропольский край оказывает колоссальную поддержку во всех сферах народного хозяйства. Большая работа проводится в том числе в сельскохозяйственной отрасли. Ставропольцы оказывают нам большую помощь в выделении запчастей для сельхозтехники, посевного материала, в ветеринарном обслуживании и по другим направлениям", - цитирует Саенко управление пресс-службы и информполитики губернатора и правительства края.

На разных площадках выставки посетители могли увидеть племенных животных, подворья округов Ставрополья, сельскохозяйственную технику. На трактор-шоу начинающие механизаторы из аграрных учебных учреждений региона проходили полосу препятствий на тракторах. На отдельной площадке для зрителей подготовили выступления собак, которые тоже проходили свою полосу препятствий.