В Луганске прошел концерт в честь воссоединения новых регионов с Россией

Глава региона Леонид Пасечник наградил работников культуры ЛНР медалями и грамотами

ЛУГАНСК, 30 сентября. /ТАСС/. Праздничный концерт с участием луганских и ставропольских творческих коллективов прошел в Луганске в честь воссоединения новых регионов с Россией, передает корреспондент ТАСС с места событий.

"Дорогие соотечественники, сегодня мы с вами впервые празднуем знаменательную дату - годовщину воссоединения новых регионов с Российской Федерацией. Этот день вписан в историю нашего государства благодаря инициативе нашего президента Владимира Путина. Для каждого из нас этот день является символом единства России. Сегодня мы вместе, и с нами вся великая Россия", - сказал перед началом концерта глава региона Леонид Пасечник.

Перед концертом он также наградил работников культуры ЛНР медалями и грамотами. На концерте выступали творческие коллективы ЛНР и Ставропольского края.