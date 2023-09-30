30 сентября, 15:22

В Луганске прошел концерт в честь воссоединения новых регионов с Россией

Глава региона Леонид Пасечник наградил работников культуры ЛНР медалями и грамотами

ЛУГАНСК, 30 сентября. /ТАСС/. Праздничный концерт с участием луганских и ставропольских творческих коллективов прошел в Луганске в честь воссоединения новых регионов с Россией, передает корреспондент ТАСС с места событий.

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"Дорогие соотечественники, сегодня мы с вами впервые празднуем знаменательную дату - годовщину воссоединения новых регионов с Российской Федерацией. Этот день вписан в историю нашего государства благодаря инициативе нашего президента Владимира Путина. Для каждого из нас этот день является символом единства России. Сегодня мы вместе, и с нами вся великая Россия", - сказал перед началом концерта глава региона Леонид Пасечник.

Перед концертом он также наградил работников культуры ЛНР медалями и грамотами. На концерте выступали творческие коллективы ЛНР и Ставропольского края. 

Теги:
РоссияПасечник, Леонид ИвановичЛНР
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