Волонтеры луганского штаба "Мы вместе" и движения "Волонтеры победы" в рамках акции "Среди своих" раздали свыше 400 ленточек в цветах триколора РФ в сквере имени Героев "Молодой гвардии"

ЛУГАНСК, 30 сентября. /ТАСС/. Студенты Луганской государственной академии культуры и искусств имени Михаила Матусовского присоединились к акции, прошедшей в новых субъектах России, нарисовав в Луганске строчку из гимна РФ. Об этом ТАСС сообщила главный специалист-эксперт отдела развития экосистемы молодежный политики и поддержки молодежных инициатив vинистерства молодежной политики ЛНР Екатерина Матвиенко.

"В рамках акции "Мы вместе сильнее", приуроченной ко дню воссоединения новых регионов с Российской Федерацией, молодые художники из города Луганска из [Луганской] государственной академии культуры и искусств имени [Михаила] Матусовского создают изображение с цитатой из гимна Российской Федерации "Твое достоянье на все времена". Это место выбрано, так как оно находится рядом с территорией Дома молодежи. <….> В рамках этой акции по регионам, по новым территориям рисуют определенные строчки из гимна [РФ]", - сказала она.

Матвиенко рассказала, что строчки из гимна России также появились в Антраците ЛНР, Донецке, Мариуполе и Макеевке ДНР, Скадовске и Геническе Херсонской области, а также в Мелитополе Запорожской области.

"Мы с ребятами очень стараемся, чтобы [рисунок] радовал глаз жителей", - отметила студентка академии имени Матусовского, принявшая участие в создании граффити.

Ленточки в Луганске

В субботу днем волонтеры луганского штаба "Мы вместе" и движения "Волонтеры победы" в рамках акции "Среди своих" раздали свыше 400 ленточек в цветах триколора России в сквере имени Героев "Молодой гвардии". В рамках акции любой желающий также мог написать пожелание российским военнослужащим и поздравить республику с первой годовщиной воссоединения с Россией - волонтеры помогали жителям ЛНР разместить пожелания и поздравления на специальном стенде.