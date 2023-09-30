Украинская администрация дерусифицировала в Запорожье свыше 70 топонимов

В частности, Гвардейский бульвар и проспект 40-летия Победы теперь имеют названия, связанные с формированием "Азов" и Нацгвардией

МОСКВА, 30 сентября. /ТАСС/. Подконтрольная Киеву администрация города Запорожья переименовала более 70 топонимов, чьи названия были связаны с СССР и Россией.

По информации сформированного Украиной городского совета, Гвардейский бульвар и проспект 40-летия Победы теперь имеют названия, связанные с формированием "Азов" (организация запрещена в РФ) и Нацгвардией. Белорусская улица стала Литовской, улица Байконуровская переименована в Бомбейскую, а Сибирская - в Гданьскую.

Переименования улиц и борьбу с памятниками советским и российским деятелям на Украине начали в 2015 году после принятия закона о декоммунизации. К началу 2022 года власти страны снесли более 2,5 тыс. памятников, изменили названия более 900 населенных пунктов и около 50 тыс. улиц. В 2022 году в стране поднялась новая волна борьбы со всем, что напоминает о российской и советской истории и культуре. В 2022 году было переименовано 9 859 географических названий и демонтировано 145 памятников, связанных с Россией.